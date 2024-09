La sclerosi non ferma il desiderio di diventare mamma: la storia di Giada

“Caro Noah mi rivolgo a te: spesso la mamma non sarà al suo 100 per cento, spesso avrà mille paure e mille domande e spesso avrà bisogno dell’aiuto di papà, del suo medico, della sua famiglia. Ma la mamma sa che chiedere aiuto è ciò che oggi la rende libera di essere felice”. Questo è il messaggio che Gloria, futura mamma, consegna a Noah, il figlio che attende insieme al marito Mirco.

Gloria Leppini e Mirco Ferrari, 28 anni lei, 31 lui, sono animati dal coraggio e dal desiderio di diventare genitori, proprio come tante altre giovani coppie. Ma per loro il percorso è più difficile, perché Gloria ha una malattia: la Sclerosi nella forma Recidivante Remittente. Le venne diagnosticata nel 2018 quando aveva appena 22 anni. Da allora, Mirco e Gloria hanno affrontato tante difficoltà e abbracciato la felicità: si sono sposati due anni fa e il loro anniversario è proprio il 3 settembre; si sono laureati (lui in Architettura del paesaggio a Genova; lei in Storia e critica dell’arte a Milano con 110 e lode); hanno intrapreso il percorso per concepire il loro Noah. Gloria è appena entrata nell’ottavo mese di gravidanza.

Gloria, che oltre ad essere insegnante (come suo marito) è una content creator, ha scelto di raccontare anche questa fase cruciale delle loro vite sul suo seguitissimo profilo social @gloriaconlasclerosi (4 mila follower) con il tag ‘Maternità un nuovo viaggio’.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’