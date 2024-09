Maltrattava e minacciava la matrigna in presenza dei fratellastri: arrestato

Maltrattava e minacciava la matrigna in presenza dei fratellastri: un 31enne è stato arrestato e condotto in carcere. Il ragazzo era già stato sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare, al divieto di avvicinamento alla matrigna e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tuttavia, come spiega l’Arma in una nota ufficiale, ha più volte disatteso tali prescrizioni, non presentandosi in caserma senza fornire alcuna giustificazione e, addirittura, recandosi più volte all’abitazione della donna, dove è stato sempre fermato dai militari intervenuti.

“Il 31enne maltrattava da tempo la matrigna con condotte reiterate e pressoché quotidiane, in presenza dei fratellastri minorenni, che diventavano così spettatori sistematici delle violenze. Questo comportamento – aggiungono i carabinieri – aveva instaurato all’interno della vita familiare un clima vessatorio e prevaricante. Costantemente ubriaco, il giovane ingiuriava e minacciava la donna e i suoi figli minorenni, distruggendo suppellettili, elettrodomestici e porte di casa. In un’occasione, dopo averla minacciata di morte, ha tagliato con un coltello uno dei flessibili del rubinetto del bagno; in un’altra, rompeva il vetro di una porta di casa”.