Piscina di Castello, aperta fino al 15 settembre. Ripresi i corsi in acqua

A Castel San Giovanni fino a domenica 15 settembre, tempo permettendo, la vasca estiva resta aperta al pubblico dal lunedì al venerdì tra le 12 e le 19.30 e il sabato e la domenica anche al mattino, a partire dalle 10 fino alle 19.30. Nel frattempo sono ripresi a pieno regime i corsi in acqua che proseguiranno anche nei prossimi mesi (nell’impianto coperto) tra cui acquagym, hydrobike, jump, super circuit, corsi di nuoto per grandi e bambini. Sempre per i bambini fino al 13 di settembre prosegue il gettonatissimo centro estivo. Anche la vasca scopribile resterà in versione estiva fino al 15 settembre. Gli orari per il nuoto (invernale) saranno dalle 6 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 19 (gli spogliatoi chiudono mezz’ora dopo). Nei festivi la piscina comunale di via Mulini durante i prossimi mesi autunnali e invernali resterà aperta dalle 8 alle 13.