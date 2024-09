Si smarriscono durante una camminata sul Monte Alfeo: tre escursionisti soccorsi

Disavventura nel primo pomeriggio di mercoledì 4 settembre per tre escursionisti settantenni che si sono smarriti al rientro da una camminata sul Monte Alfeo.

Non riuscendo più a trovare il sentiero, i tre – originari della provincia di Genova – hanno allertato i carabinieri di Ottone. Sul posto, per ricondurli all’auto, sono arrivati i vigili del fuoco di Bobbio insieme al soccorso alpino. Dopo essere stati raggiunti, gli escursionisti sono stati condotti a destinazione in buone condizioni di salute.