Lavoro a Piacenza per le donne: due corsi di formazione gratuiti

Donne e lavoro oggi, due corsi di formazione gratuiti per creare o potenziare la propria dimensione professionale. Il progetto, promosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Piacenza, è stato presentato oggi, 5 settembre, e si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento o il riposizionamento delle donne nel mondo del lavoro, in particolare nel territorio dell’Emilia-Romagna. La proposta è rivolta sia a donne che, per le più diverse esigenze, necessitano di supporto per inserirsi nel mondo del lavoro, sia a donne lavoratrici che intendono reinventarsi e riscoprirsi nel loro ruolo professionale.

LAVORO PIACENZA: PROGETTO PER LE DONNE

Attraverso la collaborazione con diversi professionisti già attivi in alcune realtà del territorio piacentino, quali Tutor Scarl, Emporio Solidale, il Centro di Solidarietà di Piacenza e Federconsumatori, il progetto si concretizza in due percorsi differenti:

della durata complessiva di 32 ore (con incontri di 4 ore a cadenza settimanale) è rivolto specificamente a donne che muovono i primi passi nel mondo del lavoro, donne che non hanno mai lavorato o che sono da lungo tempo al di fuori del mercato del lavoro. Due i moduli: il primo mira alla realizzazione di un laboratorio di condivisione esperienziale circa l’attualità del mondo del lavoro, il secondo prevede alcune ore dedicate all’apprendimento di concetti basilari di educazione finanziaria e stesura del bilancio familiare. Il secondo percorso si rivolge invece a donne occupate che desiderino costruire un nuovo progetto professionale, sperimentarsi come lavoratrici autonome o mettere a fuoco una idea di lavoro più aderente alle proprie aspettative. Anche per questa seconda proposta, il corso si articola in 32 ore totali (con incontri di 4 ore a cadenza settimanale) costituite da un primo modulo di condivisione esperienziale, questa volta accompagnato dal confronto con altre imprenditrici del territorio, ed un secondo modulo inerente alle nuove tecnologie per la ricerca attiva del lavoro.

affiancamento e orientamento a piacenza per le donne

Elemento comune a entrambi resta l’attenzione rivolta alle partecipanti, alla loro percezione del sé nel contesto lavorativo e alle loro aspettative di crescita professionale, congiuntamente alle vicende personali ed esigenze familiari. Per entrambi i corsi, oltre alle ore di docenza, sono previsti percorsi di orientamento e affiancamento personalizzati in itinere.

La sede del corso sarà presso TUTOR, in via Leonardo da Vinci n.35 a Piacenza. Il percorso è gratuito, le iscrizioni si chiuderanno sabato 28 settembre 2024.

Per candidarsi occorre compilare un modulo di iscrizione al seguente link: https://forms.gle/9F16A5VYtQRE2Snd8

Le candidate saranno poi convocate per un colloquio di selezione utile a cogliere motivazioni, aspettative ed esigenze delle future corsiste. Potranno essere messe a disposizione ore di babysitting per meglio consentire la partecipazione ai corsi.

L’avvio è previsto per sabato 19 ottobre 2024.

Donne e lavoro LOCANDINA