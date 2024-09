Un nuovo microscopio ad alta precisione per la Chirurgia plastica a Castel San Giovanni. È in dotazione da poco, ma Valeria Navach, responsabile della Chirurgia plastica e segretaria della Società Italiana di Microchirurgia, non ha dubbi: “Si tratta di uno strumento prezioso che ci consente interventi di precisione su pazienti che prima erano obbligati a rivolgersi ad altri centri di alta specialità”.

CHIRURGIA PLASTICA NEL PIACENTINO: NUOVO STRUMENTO

“Da circa 3 anni la divisione di Chirurgia plastica porta avanti un programma di ricostruzione microchirurgica che amplia le possibilità terapeutiche e ricostruttive per i pazienti della provincia piacentina e non – spiega una nota dell’Ausl. Le ricostruzioni includono il distretto testa collo, la rianimazione del nervo facciale, la ricostruzione della mammella e degli arti dopo chirurgia oncologica o post-traumatica”.

Il nuovo microscopio in dotazione all’ospedale di Castel San Giovanni ha anche un filtro a infrarossi e un ingrandimento per il trattamento dei vasi linfatici (parliamo di strutture sotto il millimetro). Con questo strumento di ultima generazione è quindi possibile eseguire trattamenti su pazienti affetti da linfedema degli arti, complicanza purtroppo frequente nei pazienti oncologici.

INTERVENTI DI MICROCHIRURGIA: ANCHE OTTO ORE DI ANESTESIA

Gli interventi di microchirurgia sono lunghi e complessi (tra le 4 e le 8 ore in anestesia generale) e richiedono un training specialistico del personale medico e infermieristico.

“Il nostro personale infermieristico – conclude Navach – ha già seguito un training per imparare a utilizzare correttamente il microscopio e al momento sono previste due ulteriori tappe di aggiornamento. All’interno dell’equipe medica, il dottor Luca Rosato è in particolare referente di questa chirurgia per la quale sta eseguendo uno specifico percorso di formazione. Siamo felici che l’Azienda abbia creduto nel progetto di sviluppo della nostra divisione, che a breve amplierà anche l’organico del personale medico”.