Auto contro moto in via Beati e in via Panini, due giovani finiscono all’ospedale

Due giovani all’ospedale in seguito ad altrettanti incidenti avvenuti in città nella serata del 6 settembre. Il primo è avvenuto alle 19.30 in via Beati. Qui una moto guidata da un 23enne si è scontrato con un’auto. Il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto a causa dell’urto ed è rimasto ferito in modo serio. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita. Il secondo incidente è avvenuto in via Panini verso le 22. In questo caso un 21enne in sella a uno scooter ha urtato un’auto e riportato una brutta frattura una gamba. In entrambi i casi sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.