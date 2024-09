Cattolica, Pier Sandro Cocconcelli nuovo preside di Scienze agrarie

Il professor Pier Sandro Cocconcelli, ordinario di Microbiologia degli alimenti e di Emerging Risks, è stato eletto preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica per il quadriennio 2024/25-2027/28.

Il professor Cocconcelli è il settimo preside nella storia della facoltà, dopo Francesco Vito (preside dal 1951 al 1955), Giuseppe Piana (1955-1981), Vittorio Cappa (1981-1988), Gianfranco Piva (1988-2009), Lorenzo Morelli (2009-2017) e l’uscente Marco Trevisan (2017-2024). Entrerà in carica il 1° novembre prossimo e proseguirà la sua presidenza sino al 31 ottobre 2028.

All’elezione hanno partecipato, come stabilito dallo statuto dell’Ateneo del Sacro Cuore, i docenti di prima e seconda fascia della facoltà.

Membro del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico della Fondazione Pontificia Gravissimun Educationis del dicastero per la cultura e l’educazione cattolica della Santa Sede, dal 2003 a oggi ha operato come esperto scientifico per la valutazione del rischio alimentare presso l’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (Efsa).

Nel 2020 è stato nominato Secretary General della Strategic Alliance of Catholic Research Universities (SACRU), un network internazionale di otto università cattoliche. È inoltre presidente del CHEI, il Centre for Higher Education Internationalisation e direttore di TROFIC, Transdisciplinary Research on Food Issues Centre, il centro di ricerche transdisciplinari sulla filiera alimentare dell’Università Cattolica.

Coordinatore di progetti di ricerca internazionali, europei e nazionali sulla microbiologia e sulla sicurezza degli alimenti, durante la sua attività ha sviluppato attività di ricerca su temi di microbiologia e genomica batterica, con particolare attenzione alla microbiologia alimentare, agraria e alimentare e alla valutazione del rischio microbiologico.