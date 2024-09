Fiorenzuola, il presidente Pinalli: “Puntiamo a tornare in Serie C entro tre anni”

“Lo ribadisco: la retrocessione non l’ho ancora metabolizzata, ma è ora di reagire, e puntiamo a tornare in Serie C entro tre anni”. Luigi Pinalli, presidente del Fiorenzuola, ha tracciato i tempi di quella che sarà una scalata ambiziosa, che partirà domenica prossima con il primo turno del campionato di Serie D, ma che è già cominciata con una rifondazione totale della rosa rossonera.

Ieri sera, nella sede del circolo Arci valdardese, si è tenuta la presentazione ufficiale del nuovo gruppo. È stata una serata sobria, senza sfarzi, in perfetto stile Fiorenzuola. “Abbiamo evitato le ‘figurine’ e i nomi altisonanti, scegliendo invece di costruire una squadra di ragazzi validi, che possano rappresentare il nostro futuro”, ha dichiarato Pinalli. Con tono scherzoso ha poi aggiunto: “Gli sguardi dei giornalisti non sembrano molto convinti, ma saprete smentirli, ne sono certo” rivolgendosi alla squadra allenata da Cammaroto.

Il tecnico ligure, nel suo breve intervento, ha definito l’opportunità di allenare il Fiorenzuola come “la migliore che potesse capitarmi”. Più articolato e pieno di passione l’intervento del direttore sportivo Simone Di Battista: “Domenica prossima affronteremo la Pistoiese, la nostra rivale nello spareggio per la Serie B nel 1995. Ora, però, è il momento di far decollare nuovamente questa società, perché possiamo ambire a palcoscenici più prestigiosi, e lo abbiamo già dimostrato”.