“Nonna, sono all’ospedale e mi servono soldi”: doppio tentativo di truffa sventato

Un doppio tentativo di truffa con il trucco della nipote rimasta ferita in un incidente è avvenuto l’altro pomeriggio a Fiorenzuola e a Piacenza.

In entrambi i casi sono accorsi i carabinieri e i malviventi per un soffio sono sfuggiti alla cattura.

Nel primo episodio, che si è verificato nel capoluogo valdardese, una donna di 80 anni è stata raggiunta al telefono da una donna che si spacciava per sua nipote: quest’ultima avrebbe riferito di essere rimasta vittima di un incidente stradale e che al momento si trovava ricoverata in ospedale. La donna ha quindi chiesto insistentemente all’anziana del denaro, spiegando che una persona sarebbe arrivata a casa per ritirare la somma. L’ottantenne non ci è cascata e i carabinieri sono stati subito allertati.

Un analogo episodio si è verificato subito dopo a Piacenza, con i truffatori che hanno seguito lo stesso copione, ma anche in questo caso l’anziana presa di mira non è caduta nella trappola.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ