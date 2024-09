Stasera per Elisa, trailer del docufilm e ricordi a Spazio 4: progetto di Telelibertà

Stasera è la sera di Elisa. A lei è infatti dedicato il trailer – durata: tre minuti – che a Spazio 4 in via Manzoni, a Piacenza, sarà proiettato per anticipare il documentario in corso di elaborazione in ricordo della 28enne Elisa Pomarelli, nel quinto anniversario dal suo femminicidio: a spiegare il documentario interamente prodotto da Telelibertà saranno alle 20.30, stasera, il regista Gianfranco Di Silvestro e la giornalista Nicoletta Marenghi.

Dopo la visione dell’anteprima, sarà il direttore dell’editoriale Libertà Gian Luca Rocco a salire sul palco per esprimere un suo pensiero all’intero del festival contro i femminicidi, il “Femme Fest”, arrivato alla terza edizione per volontà degli amici di Elisa, Alex, Chiara, Francesca e Giulia.

Alle 18, inoltre, sarà presentato il libro “Pensavi fosse amore, invece era un disastro” scritto dalla psicologa Silvia Tizzoni; seguirà poi un talk con le creatrici del podcast Mi(S)sconosciute. Alle 20.30, lo spazio per il documentario di Telelibertà, e alle 22, proiezione dei corti “Guilty Pleasures” curati da Margherita.