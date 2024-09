Ferriere: “Festa Granda” degli alpini: inaugurano baita e monumento ai caduti

Conto alla rovescia a Ferriere per la 71esima Festa Granda degli alpini, il raduno provinciale delle penne nere che si tiene ogni anno in un paese della nostra provincia in cui è presente un gruppo alpini. Per il 2024 la Festa Granda era stata assegnata al gruppo alpini di Ferriere che, in collaborazione con la Sezione Ana provinciale di Piacenza, il Comune di Ferriere, associazioni e realtà locali, ha organizzato la due giorni che si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre.

Orgogliosi gli alpini ferrieresi che tornano ad ospitare questo importante evento per la quarta volta: la prima fu nel 1955, la seconda nel 1975, la terza nel 2012 e la quarta in questo 2024. Due giorni di giovialità e di festa, ma prima di tutto di memoria e di promozione dei valori alpini, dalla solidarietà al lavoro.

FESTA GRANDA DI FERRIERE: SI APRE SABATO 14 SETTEMBRE

La Festa Granda si aprirà sabato 14 settembre alle 16.30 con l’inaugurazione della baita alpina, sede del gruppo di Ferriere in via Aldo Moro, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione, e con l’inaugurazione del monumento ai Caduti in piazza della Repubblica, restaurato di recente.

Nella sala del consiglio comunale il ricevimento delle autorità e l’apertura della mostra fotografica sulla storia del gruppo alpini di Ferriere. La serata proseguirà con il concerto dei cori Ana Valnure di Bettola, Ana Valtidone ed il Coro Spontaneo di Ferriere, alle 21 in piazza delle Miniere.

Domenica 15 settembre la grande sfilata di tutti i gruppi alpini del territorio piacentino per le vie del paese dalle 9.45. Alle 11.00 la messa nella chiesa parrocchiale, il saluto delle autorità, il passaggio della “Stecca” al gruppo alpini di Ponte dell’Olio, che organizzerà la Festa Granda 2025. Seguirà il rancio alpino (anche i locali del paese sono aperti, meglio prenotare) e alle 15 il concerto con carosello della Fanfara Ana di Piacenza e della Fanfara Alpina Valchiese.

Insieme alle autorità alpine e ai sindaci del territorio piacentino, la comunità ferrierese e piacentina renderà omaggio all’alpino 104enne Antonio Barbieri, di Pomarolo, località a pochi passi da Ferriere, reduce della Taurinense nei Balcani, uno dei pochi reduci italiani viventi.