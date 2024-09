Luisa Dallanoce, la regina dei batarò: quarant’anni fa rispolverò l’antica ricetta

Sala Mandelli, in Alta Val Tidone, festeggia in questi giorni il prodotto de.co per eccellenza, il batarò, ma anche la persona che quarant’anni fa rispolverò la vecchia ricetta oggi diventata popolarissima. Si tratta di Luisa Dallanoce, arzilla 95enne considerata la madrina della sagra dedicata al batarò. Fu lei quarant’anni fa, quando a Sala Mandelli qualcuno lanciò l’idea di organizzare una sagra di paese, a rispolverare quella vecchia ricetta che le ricordava tanto di quando lei era bambina. Una ricetta povera che è all’origine di quello che oggi è diventato uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica valtidonese.

