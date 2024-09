Follia a Niviano, amico colpisce con un’accetta coppia di fidanzati a cena

Una tranquilla cena in casa tra amici, ieri notte 8 settembre, è degenerata in una violenta aggressione. Due coppie stavano trascorrendo la serata insieme in un appartamento a Niviano quando sarebbe scaturita una discussione per motivi personali. Intorno all’una di notte la lite si è spostata in strada dove un uomo di una delle due coppie avrebbe estratto un’arma da taglio iniziando a colpire l’amico. La fidanzata della vittima si sarebbe messa in mezzo per difendere il compagno restando a sua volta ferita. La coppia è stata trasportata in ospedale. L’uomo, un giovane di 30 anni, sarebbe in condizioni più serie. L’aggressore è fuggito in auto e i carabinieri lo stanno cercando.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della stazione di Rivergaro e una gazzella del Norm di Bobbio oltre a un’autoinfermieristica di Piacenza e due ambulanze della Pubblica Valnure da Rivergaro e da Ponte dell’Olio.