Future scuole elementari di Fiorenzuola: laboratori, 26 aule, mensa e palestra

Via Tosi, quartiere Molinetto, zona sud di Fiorenzuola. E la zona che in futuro ospiterà le nuove scuole elementari. “Si tratta di un’area di 14.500 mq – spiega il sindaco Romeo Gandolfi nell’intervista effettuata durante un sopralluogo – Il Comune l’ha già acquistata nella quasi totalità; rimane indietro un piccolo appezzamento (per la quota di un terzo) che sarà acquisito nei prossimi mesi”.

Il progetto di massima prevede 26 aule, oltre ai laboratori, la mensa e la palestra. Ci sarà una condivisione con collegio docenti e consiglio comunale dei ragazzi. Anche le zone attorno – da via Tolla al parco Lausonne – saranno riqualificate e la viabilità sistemata. Naturalmente dopo la progettazione, occorrerà trovare i fondi.

IL SERVIZIO DI DONATA MENEGHELLI