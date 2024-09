Cittadella, superano quota 16mila le firme per salvare gli alberi: domani l’udienza

Ha superato le 16 mila firme la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org per salvare dall’abbattimento gli alberi in piazza della Cittadella e non procedere quindi con il progetto di costruzione del parcheggio interrato. L’appello ha continuato a crescere in parallelo al presidio h24 di cittadini e attivisti in piazza in vista dell’udienza di domani, martedì 10 Settembre quando i giudici del Tribunale di Piacenza si pronunceranno sul ricorso presentato da Legambiente e alcuni residenti della zona per fermare l’abbattimento.

“Tantissimi cittadini oltre a firmare, hanno partecipato sostenendo gli attivisti in qualsiasi modo, partecipando al presidio e dando la propria disponibilità ad esserci – spiega Mariagrazia Cristalli, promotrice della petizione a difesa degli alberi -. Siamo orgogliosi del fatto che la raccolta abbia superato le 19 mila firme”.

Nel frattempo, cittadini e associazioni ambientaliste attendono l’esito dell’udienza di domani in Tribunale. “Rispetto all’udienza che si terrà domani in tribunale, ci aspettiamo una sentenza innovativa a favore dei nostri cari alberi” afferma Cristalli.

Udienza in tribunale

l giudice sarà Antonino Fazio, dal momento che Mariachiara Vanini, giudice precedentemente designata, ha cessato il ruolo a Piacenza. Non è detto però che sarà posta la parola fine alla questione. L’avvocato Umberto Fantigrossi, del collegio difensivo con Claudio Tagliaferri e Valeria Fantigrossi, a cui si è rivolta Legambiente, spiega infatti che il giudice potrebbe decidere di sviluppare meglio gli argomenti delle parti fissando una nuova udienza. Anche in virtù, afferma, della causa che è da considerarsi innovativa.