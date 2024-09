Lajmeri, il calzolaio arrivato in Val d’Arda dall’Albania: “La bellezza comincia dai piedi”

Agim Lajmeri è uno dei pochissimi calzolai artigianali rimasti, forse addirittura l’unico di tutta la Val d’Arda. Il suo è uno dei mestieri a rischio estinzione, anche se la domanda ancora c’è come dimostra il ‘via vai’ di clienti nella sua bottega, in via Risorgimento a Fiorenzuola, con una bella vetrina su cui è serigrafato il motto: “La bellezza comincia dai piedi”.

Lajmeri, arrivato dall’Albania 33 anni fa, ha vissuto a Lusurasco, Morfasso e a Lugagnano, e oggi vive a Cortemaggiore, dove aprì il suo primo negozio nel 2005. Da sette anni lavora nel capoluogo della Val d’Arda, in pieno centro storico. Un’attività economica costruita con lungimiranza, grazie ad una professionalità che viene da lontano. A settembre 2024 infatti Agim Lajmeri festeggia i 40 anni dalle sua professione di calzolaio.

