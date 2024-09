Niviano: è caccia all’uomo che ha accoltellato l’amico che lo aveva invitato a cena

È ancora caccia all’uomo che la notte scorsa ha colpito, con un’accetta, l’amico che lo aveva invitato a cena a casa sua a Niviano. Una lite improvvisa e violenta, una furia incontenibile nata in casa e poi finita in strada. Sono i fotogrammi di una serata di follia che si è verificata nella notte di sabato, poco dopo la mezzanotte, all’interno di un’abitazione di Niviano di Rivergaro: una cena tra quattro amici è degenerata in un’aggressione a colpi di accetta, con una coppia finita al pronto soccorso. Così, dopo l’omicidio di Paolo Troccola nel novembre 2023, Niviano si è svegliata con un nuovo fatto di sangue, benché dall’esito fortunatamente ben diverso.

AGGRESSIONE A NIVIANO: COLPI RIPETUTI

È proprio il sangue quello che rimane dell’episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica: grosse chiazze scure sulla pavimentazione davanti alla casa della lite – in via Chiesa, in pieno centro paese – accanto ai guanti dei soccorritori del 118 abbandonati nella fretta. Al termine della cena, gli amici hanno iniziato a litigare tra loro, in modo particolare i due uomini presenti. Le parole grosse sono però sfociate presto in violenza e le due coppie sono scese in strada: qui sarebbe avvenuta l’aggressione più grave, con un’arma da taglio (verosimilmente un’accetta o una roncola). Ad essere colpito è stato il padrone di casa, che è stato raggiunto più volte dalla lama. L’uomo ha riportato ferite importanti su diverse parti del corpo.

LA FUGA DELL’AGGRESSORE DI NIVIANO

Subito dopo l’aggressione, i vicini di casa sono stati richiamati dal trambusto e hanno quindi richiesto soccorsi. A quel punto la coppia degli “aggressori” ha lasciato rapidamente la scena: sono saliti in auto e poi hanno fatto perdere le loro tracce. L’aggressore è ricercato dai carabinieri.

I dettagli nell’articolo di Cristian Brusamonti su Libertà