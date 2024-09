Premio Cat 2024: aperte le iscrizioni al concorso di critica cinematografica

Come annunciato nei giorni scorsi torna il Premio Cat, dedicato alla memoria del docente, giornalista e critico cinematografico Giulio Cattivelli. Prevede un concorso nazionale di critica cinematografica e percorsi di cinema con approfondimenti rivolti in primo luogo alla popolazione studentesca piacentina, ma anche alla cittadinanza tutta, ovvero eventi collaterali in ambito formativo e divulgativo.

L’ottava edizione del progetto ha come focus il rapporto tra cinema e musica, declinato in diverse modalità quali workshop nelle scuole, una sezione del concorso di critica cinematografica e concerti, eventi collaterali rispetto al concorso ma sempre in dialogo con esso.

PREMIO CAT 2024

Le nuove generazioni rappresentano il target privilegiato del progetto, infatti possono partecipare al contest giovani tra i 16 e i 25 anni di età: “Vogliamo avvicinarli alla settima arte, alla sala cinematografica e a prodotti di qualità, anche qualora scelgano le piattaforme” – spiega il direttore artistico Piero Verani. I licei piacentini Gioia e Cassinari ospitano masterclass, tavole rotonde e workshop organizzati nell’ambito del Premio Cat. Sono da sempre coinvolti professionisti della critica cinematografica, del giornalismo, dei festival e del mondo accademico, nonché autori con cui abbiamo proposto anche alcune proiezioni di film.

“Il Premio Cat si propone come palestra per le nuove generazioni, come fucina di talenti. Del resto, possiamo citare almeno un paio di esempi di giovani ex partecipanti che si stanno muovendo con disinvoltura nel settore, stanno sviluppando sempre maggiori competenze e ottenendo risultati: Angela Norelli, aspirante regista, ha presentato i suoi primi cortometraggi al Torino Film Festival e alla Mostra del cinema di Venezia, con tanto di candidatura ai David di Donatello, e Gian Luca Pisacane che scrive articoli, recensioni e interviste per Famiglia Cristiana e promuove proiezioni, attività divulgative e presentazioni. Oppure il piacentino Leonardo Chiavarini che ha iniziato a collaborare con il quotidiano locale Libertà”.

Le novità principali dell’ottava edizione del Premio Cat sono costituite dal “premio teenager”, una estensione del concorso di critica con un premio ad hoc (per giovani tra 16 e 19 anni di età, secondo le regole di una sezione già prevista dal concorso), che possiamo considerare un’attenzione alla popolazione delle scuole superiori, e da un Fuori Concorso, differenziato in due ambiti. Il primo riguarda la possibilità di partecipazione senza limiti di età; il secondo, invece, ruota attorno all’utilizzo del social network TikTok con la video-recensione. Entrambe le modalità sono meglio dettagliate nel bando pubblicato sul sito web della nostra associazione; sono previste classifiche di merito.

L’iscrizione al concorso è gratuita e si può partecipare da domenica 8 settembre a venerdì 8 novembre 2024.

Il Premio Cat Speciale 2024 è stato attribuito a Giorgio Diritti, mentre nelle prime due edizioni è andato a Michelangelo Frammartino (nel 2022) e Kasia Smutniak (nel 2023) come riconoscimento al percorso effettuato lungo le rispettive carriere in campo cinematografico.