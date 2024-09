Vigolzone, riaperti i campi da bocce: “Avviciniamo anche i giovani”

Si riprende a giocare a bocce sui campi del circolo Anspi Rifugio Alpino in via Fausto Coppi a Vigolzone. Realizzati alla fine degli anni ‘90 dal circolo e dal gruppo alpini, sono stati per circa 15 anni inutilizzati, ma ieri mattina, domenica 8 settembre, è stato tagliato il nastro inaugurale dei campi totalmente rinnovati, ristrutturati, grazie all’investimento importante del circolo ed i contributi del Comune di Vigolzone e della famiglia Rolleri.

CAMPO BOCCE A VIGOLZONE: L’INVESTIMENTO

Un investimento di 24mila euro che ha permesso di rinnovare i campi e sostituire la ormai obsoleta recinzione che li divide con il campo da calcetto. Sui campi di Vigolzone potranno tornare a giocare – prettamente nei mesi estivi in quanto si tratta di campi all’aperto – i soci del circolo e gli appassionati grazie alla presenza dell’asd Podenzano Bocce con cui il circolo Anspi ha avviato una collaborazione.

UN INVITO AI GIOVANI

Un investimento in un momento in cui, rileva il presidente del circolo, Valter Merli, altri campi stanno chiudendo. “Ci abbiamo creduto – dice – e il nostro desiderio è che anche i giovani possano avvicinarsi a questo sport”. Il gioco delle bocce è infatti per tutte le età e le coinvolge insieme. Lo ha evidenziato a margine del momento, il delegato provinciale della Federazione Bocce, Gianluca Giulivi. “Questo è uno sport sociale – prosegue -. Ha un costo relativamente basso e possono giocare dai bambini agli anziani; è un gioco che aggrega le diverse generazioni. Ogni riapertura è senz’altro qualcosa di positivo, in un momento in cui le associazioni sportive, non solo di bocce, chiudono, perché i fondi non ci sono più e il volontariato su cui si basano è sempre meno”.

I campi di Vigolzone sono uno dei 4 impianti di bocce in Val Nure (con Podenzano, Ponte dell’Olio e Groppallo), un numero considerevole se si pensa che in totale si contano 11 impianti distribuiti sul territorio piacentino (6 al chiuso e 5 all’aperto) affiliati a Fip.

All’inaugurazione, con i rappresentanti e volontari del circolo Anspi e delle associazioni locali, erano presenti gli amministratori comunali con a capo il sindaco Gianluca Argellati, e la squadra dell’asd Podenzano Bocce.