Farnesiana, pronto il campo da basket: nei prossimi giorni asilo e area per cani

Il quartiere Farnesiana cambia volto. Lo fa attraverso tre opere, inserite in un progetto da sette milioni di euro che rientra nel programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, che Acer e Comune di Piacenza consegneranno agli abitanti nei prossimi giorni.

Si parte con il primo step: un nuovo campo da basket, realizzato da zero in via Penitenti e collocato in mezzo al verde, che verrà inaugurato domani (mercoledì 11 settembre) alle 15.00. Un luogo di sport e socialità, che si sostituisce al vecchio campo da pallacanestro di via Moretti, sul cui terreno sorgerà una nuova palazzina con 14 alloggi Acer.

Tra due settimane, invece, verranno inaugurate le altre due opere inserite nel progetto: la ristrutturazione e messa in sicurezza del tetto dell’asilo del quartiere e un’area di sgambamento cani.