Finti avvocati e idraulici in azione, truffe ai danni di anziani per oltre 10mila euro

Cinque truffe ai danni di anziani che abitano in centro e nella periferia della città sono state messe a segno durante gli ultimi giorni dello scorso fine settimana. Gli anziani raggirati sono stati derubati complessivamente per decine di migliaia di euro.

A queste cinque truffe vanno aggiunte anche due tentate truffe di cui avevamo riferito lo scorso fine settimana. Due i differenti “copioni” andati in “scena”. In un paio di casi i ladri si sono spacciati per il finto avvocato e il finto poliziotto o carabiniere, per gli altri tre casi si sono invece spacciati per il finto idraulico e il finto appartenente alle forze dell’ordine. Le prime due truffe hanno fruttato ai malfattori circa 10 mila euro ciascuna, con l’imbroglio del finto idraulico i malviventi hanno invece portato via fino a venti mila euro.

Vittime di età compresa fra i 70 e i 90 anni

Truffe rese ancora più odiose dal fatto che le vittime erano tutte persone anziane di età compresa fra i 70 e i 90 anni e quindi più deboli e meno in grado di difendersi. I truffatori in tutti i casi hanno parlato in perfetto italiano e sono stati descritti di età compresa fra i 20 e i 40 anni e carnagione bianca.