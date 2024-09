Il quartiere Farnesiana cambia volto: nuovo campo da basket e altre 16 opere

La riqualificazione di un intero quartiere parte da un nuovo campo da basket a disposizione di tutti. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 novembre, è stato inaugurata la nuova area sportiva all’interno di un ampio parco verde lungo via Penitenti, alla Farnesiana.

Il campo da basket inaugurato dalle autorità civili, religiose, militari insieme ai piccoli campioni della Bakery Piacenza è all’interno di un ampio progetto dal valore di 7 milioni di euro che nell’arco di poco più di due anni rivoluzionerà l’intero quartiere. Diciassette in totale le opere e gli interventi promossi all’interno del progetto Pinqua, tra cui la riqualificazione della pista ciclabile tra via Marinai d’Italia e via Caduti sul Lavoro, la realizzazione di una nuova completamente nuova, il rifacimento delle aree di sosta, la realizzazione di orto e frutteto e la predisposizione di colonnine per la ricarica di mezzi elettriche nei parcheggi.

La più imponente di queste opere prevede la realizzazione di una nuova palazzina con 14 alloggi popolari. Nell’arco di due settimane verranno inaugurate anche altre due opere inserite nel vasto progetto: la ristrutturazione e messa in sicurezza del tetto dell’asilo del quartiere e un’area di sgambamento cani.

“Un impegno complesso che ha il desiderio di cambiare il volto a una parte di città che merita attenzione e cura” le parole del presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi. Quando si inaugura un campo sportivo è sempre una grande festa. Una gioia alla quale ha voluto partecipare anche la Bakery Piacenza donando alcuni palloni da basket. “Questo campo è una vera meraviglia – il commento di Caterina Zanardi, presidente della società biancorossa -. Un’area che offrirà la possibilità a tanti ragazzini di avvicinarsi a uno sport ricco di importanti valori”.

“Abbiate cura di questo luogo”

“Qui imparerete a vincere e imparerete a perdere – le parole di don Maurizio Noberini prima di conferire la benedizione al nuovo campo da basket -. Dobbiamo fare tutti la nostra parte per avere cura di questo luogo, un luogo di incontro per tutti, grandi e piccoli”. “I lavori e i progetti di questo calibro vengono anche da lontano e quindi è doveroso ringraziare le tante persone che hanno contribuito a realizzare questo campo – conclude la sindaca Katia Tarasconi -. L’unica richiesta che mi sento di fare è quella che tutti insieme dovremo prenderci cura di questo bello spazio dove coltivare in maniera proficua il proprio tempo libero”.

Tutti gli interventi del progetto di riqualificazione:

Riqualificazione della pista ciclabile esistente (via Marinai d’Italia e

parte di via Caduti sul Lavoro);

parte di via Caduti sul Lavoro); Realizzazione di una nuova pista ciclabile interna al quartiere, di

collegamento con la pista ciclabile esistente, con consecutivo adeguamento dei

marciapiedi interessati;

collegamento con la pista ciclabile esistente, con consecutivo adeguamento dei marciapiedi interessati; Passi carrai delle palazzine ERP: installazione d’impianto di

videosorveglianza, di sbarre automatiche e manutenzione;

videosorveglianza, di sbarre automatiche e manutenzione; Realizzazione di piazzole ecologiche per le palazzine ERP;

Realizzazione di spazi ad uso comune nei cortili retrostanti alle

palazzine ERP in via Radini Tedeschi n. 67/73 e n. 87/93;

palazzine ERP in via Radini Tedeschi n. 67/73 e n. 87/93; Rifacimento delle aree di parcheggio esistenti;

Realizzazione di nuove aree di parcheggio in via E. Carella ed in via

E. Moretti ed asfaltatura di via E. Moretti;

E. Moretti ed asfaltatura di via E. Moretti; Realizzazione di orto e frutteto sociale con possibilità di fruizione

anche da parte dell’adiacente scuola d’infanzia “Gianni Rodari”;

anche da parte dell’adiacente scuola d’infanzia “Gianni Rodari”; Realizzazione di una vasca di recupero delle acque meteoriche ed

impianto d’irrigazione automatico da realizzare all’interno dell’area di pertinenza della scuola d’infanzia “Gianni Rodari” e dell’area destinata ad orto e frutteto sociale;

impianto d’irrigazione automatico da realizzare all’interno dell’area di pertinenza della scuola d’infanzia “Gianni Rodari” e dell’area destinata ad orto e frutteto sociale; Adeguamento di un’area a verde attrezzato tramite la

realizzazione di percorsi pedonali, zone picnic ed aree per lo sport all’aperto

realizzazione di percorsi pedonali, zone picnic ed aree per lo sport all’aperto Adeguamento dell’ex area sgambamento cani su via Marinai

d’Italia da ridestinare a “giardino di rocce”;

d’Italia da ridestinare a “giardino di rocce”; Risemina di tutto il verde pubblico e di pertinenza delle palazzine

ERP;

ERP; Area sgambamento cani di nuova realizzazione in via Radini

Tedeschi – via Marzabotto;

Tedeschi – via Marzabotto; Realizzazione di un nuovo campo da basket in via Arturo Penitenti;

Integrazione dell’impianto d’illuminazione esistente;

Predisposizione di colonnine per la ricarica di mezzi elettriche nelle

aree di parcheggio.

Altri piccoli interventi riguarderanno l’adeguamento di alcune parti del quartiere tra cui: la realizzazione di n. 2 dossi al fine di ridurre la velocità in via E. Carelle ed E. Moretti; la realizzazione di una rampa d’accesso al cortile esterno della palazzina ERP in via Radini Tedeschi n. 87/93; l’adeguamento di alcune porzioni di marciapiedi esistenti al fine di creare scivoli di raccordo agli accessi anche da parte di persone su sedia a rotelle.