Tangenziale di Castel San Giovanni: “La Logistica faccia lo studio di fattibilità”

L’amministrazione comunale tenta di spingere l’acceleratore sulla tangenziale nord est, chiedendo che siano gli sviluppatori della logistica a farsi carico di uno “studio di fattibilità almeno preliminare delle opere di competenza comunale”. In buona sostanza si chiede alla logistica di contribuire a dare una spinta importante ad una delle opere giudicate da molti non più rinviabile, per liberare Fontana Pradosa e poi il centro abitato di Castello dai camion diretti nella quasi totalità dei casi proprio alla logistica.

TANGENZIALE CASTEL SAN GIOVANNI: Quali opere spettano al Comune

Le opere di cui il Comune deve farsi carico sono in modo particolare un collegamento di circa un chilometro tra la strada comunale Colombarone e il braccio di tangenziale vero e proprio, la cui realizzazione spetta invece a Rete Ferroviaria Italiana. Per la parte di sua competenza ora l’amministrazione comunale chiede la collaborazione degli sviluppatori della logistica, affinchè si facciano carico della progettazione “almeno preliminare”.

Planimetria