“Mia figlia picchiata sul Corso, tutti guardavano senza intervenire”

“Mia figlia è stata aggredita e percossa con molta violenza sul corso Vittorio Emanuele a Piacenza, c’erano molte persone presenti e nessuna di loro è intervenuta per aiutarla, anzi tanti ridevano, alla fine sono accorsi un metronotte e un cameriere della pizzeria del Sole che io ringrazio tantissimo perché altrimenti davvero non so come sarebbe finita, temo molto male”.