Altro cane azzannato prima dell’aggressione alla piccola Lola

L’aggressione della cagnolina Lola di razza maltese – sulla quale è stato necessario praticare l’eutanasia non essendoci speranze di salvarla – non sarebbe stato l’unico cane ad essere azzannato dal “pitbull amstaff” che il 6 settembre si era avventato su di lei. Vittima della furia dello stesso molosso sarebbe stata anche Emma, una “welsh corgi pembrock” di 7 anni, morsicata più volte nello spazio esterno di un locale. Un attacco a un altro cane di piccola taglia che, per fortuna, non ha avuto esiti fatali come nel caso più recente. Emma è stata subito portata in un clinica veterinaria ed è stato possibile medicarle le ferite. «Ora sta bene, anche se temiamo possa avere conseguenze permanenti a una zampa», racconta la proprietaria.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’