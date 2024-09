Denunciato parcheggiatore abusivo in viale Malta, sequestrati 100 euro

Gli agenti della Polizia Locale di Piacenza, impegnati in un presidio in centro storico, hanno denunciato un cittadino senegalese 50enne, scoperto per la seconda volta in pochi giorni ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo nella zona di viale Malta. Il Codice della strada prevede infatti l’informativa all’Autorità giudiziaria nel caso in cui un soggetto, già sanzionato, venga nuovamente sorpreso nell’esercizio della medesima attività di parcheggiatore senza autorizzazione. Contestualmente alla denuncia sono state sequestrate le somme di denaro in suo possesso, riconducibili ai proventi dell’attività messa in atto, per circa cento euro.