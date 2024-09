Cani e droni per cercare la fungaiola dispersa da ieri nei boschi di Ottone

Ricerche no stop nei boschi di Ottone per una 69enne che ieri si è persa mentre era in cerca di funghi. Aveva raggiunto con quattro amici Toveraia e lì aveva lasciato l’auto, poi il gruppo si era diviso con l’accordo di ritrovarsi verso mezzogiorno. Né a quell’ora né più tardi, però, la donna ha fatto ritorno e i suoi compagni hanno dato l’allarme.

Sono quindi scattate le ricerche, che hanno visto mobilitati i vigili del fuoco, le squadre della stazione monte Alfeo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (Saer), i carabinieri della compagnia di Bobbio e della stazione di Ottone, alcuni tecnici volontari del Soccorso Alpino Pavia Oltre Po. Il suo telefonino è rimasto acceso, ma la donna non risponde alle chiamate.

I vigili del fuoco, già impegnati a terra e con una unità di crisi locale, hanno fatto ricorso anche a un sofisticato drone controllato da tre operatori che, captando i segnali provenienti dal cellulare, è in grado effettuare una precisa geolocalizzazione. Stamattina sono inoltre attese tre unità cinofile del Saer. Sta lavorando anche un elicottero della Guardia di Finanza decollato da Pisa.