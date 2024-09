Piazza Cittadella: in arrivo messa e benedizione per alberi ed ex-stazione bus

“Gli alberi di piazza Cittadella saranno benedetti e sarà benedetta anche la palazzina che era sede della stazione degli autobus”: lo ha annunciato Luciano Donati che per molti anni era stato presidente del Comitato botteghe del borgo di Piacenza. All’iniziativa della benedizione hanno aderito Archistorica, Legambiente, e altre associazioni.

“Sarà celebrata una messa in piazza Cittadella lunedì 16 settembre alle 10 da un sacerdote che poi benedirà gli alberi e l’ex stazione degli autobus” ha spiegato Donati, aggiungendo di essere indignato per la sorte di piazza Cittadella e che trascorre parte del suo tempo in piazza Cittadella con altri manifestanti.

“Come cittadino mi sono preso a cuore questa iniziativa che tenta di impedire il taglio degli alberi. E’ una ribellione ad una decisione del Comune di Piacenza e alla devastazione che della piazza (l’ultima grande piazza con alberi in città) per ricavarne un parcheggio sotterraneo. Ci siamo consultati fra varie persone che contestano questa decisione di abbattere cedri e tigli e abbiamo pensato alla benedizione, per chi crede è una cosa buona”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’