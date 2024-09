Carabinieri Banca d’Italia, il nuovo comandante è il tenente colonnello Pittaluga

Il contingente Carabinieri Banca d’Italia di Piacenza ha un nuovo comandante. Da pochi giorni è arrivato il tenente colonnello Massimo Pittaluga.

IL CURRICULUM DEL NUOVO COMANDANTE PITTALUGA

Di origini genovesi. Nel 1989, durante gli studi universitari, ha svolto il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri, proseguendovi la carriera.

Dopo vari corsi e incarichi nel nord e centro Italia, da sottotenente ha comandato il Norm e la Compagnia Carabinieri di Savona.

Trasferito al Reparto Territoriale di Genova, si è occupato della costituzione operativa e logistica della neo istituita Compagnia Carabinieri di Arenzano di cui ha assunto, per primo, il comando.

E’ stato in seguito destinato al Comando Legione Carabinieri Lombardia, quale capo sezione Motorizzazione, quindi ad Alessandria, dove nel 2019 ha indossato i gradi da tenente colonnello.

Dal novembre successivo è stato aggregato al Consolato generale di Gerusalemme per l’impiego in missione nella città di Gerico, in Palestina. Dopo aver retto il Comando del Noe (Nucleo Operativo Ecologico) di Alessandria, dal 11 settembre 2024 è il nuovo Ispettore Nord per il Contingente Carabinieri Banca d’Italia in sostituzione del parigrado Gianfranco Corsetti, trasferito al Reparto Operativo di Rovigo.