Sportello unico di piazzale Milano: arriva la prenotazione ZeroCoda

“Sempre più smart, sempre più vicina al cittadino. Il piano aziendale “InnovaUtenza” da tempo avviato dall’Azienda Usl di Piacenza si arricchisce di un nuovo tassello per semplificare il rapporto con gli utenti mettendo a disposizione un servizio a misura di persona, nelle modalità e nei tempi di erogazione”.



SERVIZIO ZEROCODA A PIACENZA. ATTIVO A PIAZZALE MILANO

Dopo il Centro prelievi di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola e la Farmacia territoriale dell’ospedale anche allo Sportello unico di piazzale Milano sarà possibile accedere anche su appuntamento tramite il servizio ZeroCoda (https://auslpiacenza.zerocoda.it/) che consente di scegliere giorno e ora del servizio desiderato.

“Quello collocato nella Casa della Salute e della Comunità di Piacenza è lo Sportello unico più attivo e grande sul territorio provinciale – evidenzia Stefano Fugazzi , direttore Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza affiancato da Elisa Fantoni e Anna Sanfilippo – su cui quotidianamente gravitano dai 350 ai 400 utenti. Un flusso di persone importante che necessita di una gestione puntuale per andare incontro alle necessità dei nostri utenti e agevolare il lavoro dei nostri operatori. All’inizio dell’anno abbiamo installato un innovativo numeratore per l’accesso degli utenti già utilizzato nei laboratori analisi con monitor di grandi dimensioni per una più agevole lettura delle chiamate agli sportelli, segnali acustici e totem di ultima generazione multilingue.

Ausl piazzale Milano: riservati 250 accessi alla settimana

Oggi facciamo un passo in più, dando la possibilità di prenotare il proprio appuntamento ogni mattina dal lunedì al venerdì e nel pomeriggio del giovedì, quando abitualmente gli sportelli sono aperti per gli utenti. Per il momento abbiamo stimato di riservare circa 250 accessi la settimana, 30 minuti per utente, al fine di consentirgli di portare a termine le procedure relative alle varie richieste in maniera agevole. Ovviamente – precisa il direttore – resta la possibilità, per chi lo preferisce, dell’accesso libero al servizio con le modalità attuali quindi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.45 e il giovedì dalle 8.15 alle 17 con orario continuato. Il nostro obiettivo, infatti, è sempre lo stesso migliorare la funzionalità dei nostri servizi per supportare i cittadini. Dopo una prima fase di sperimentazione valuteremo la risposta della cittadinanza e agiremo di conseguenza”.

Da oggi, lunedì 16 settembre 2024 , sarà pertanto possibile accedere al portale ZeroCoda per prenotare il proprio appuntamento. La prima data disponibile è martedì 1 ottobre poi a seguire sarà possibile usare questa modalità di prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.

Gli utenti potranno prenotare il proprio appuntamento per: