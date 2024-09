“Stop alla guerra”: Europe for Peace consegna 5.000 firme alla segretaria Schlein

L’associazione piacentina Europe for peace ha consegnato oltre 5000 firme alla segretaria Dem Elly Schlein per chiedere il “cessate il fuoco”. La segretaria ha fatto tappa a Piacenza in occasione dell’ultima giornata della festa Dem.

LA SITUAZIONE ODIERNA PREOCCUPA

“La Pace è fortemente voluta e desiderata dalle persone comuni di tutto il mondo” – afferma l’associazione con un comunicato -, mentre coloro che oggi detengono il potere nei Paesi in guerra temono di arrivare ad un cessate il fuoco senza poter dire alla propria popolazione che hanno stravinto il conflitto. Intanto, bomba su bomba, strage dopo strage, massacro dopo massacro, il rischio dell’allargamento della guerra si estende e quelle scene orribili che vediamo malvolentieri in tv potrebbero arrivare nelle nostre città”.

L’INCONTRO CON ELLY SCHLEIN

“È arrivato il momento di mettere al primo posto la pace – continua la rappresentanza piacentina di Europe for Peace – e questo dovrebbe essere il primo punto di ogni progetto politico serio e di tutti: società civile, cittadini, associazioni, scuole, governanti, amministratori. Per questo, abbiamo consegnato alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein la petizione sulla quale abbiamo raccolto nel nostro territorio oltre 5000 firme“.

IL PROSSIMO EVENTO AD ASSISI

“Le mobilitazioni per la Pace continuano – conclude l’associazione – e il 21 settembre saremo ad Assisi, ad un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Perugia Assisi, nella Giornata mondiale della Pace, per discutere insieme a tanti altri su come fermare la guerra”.