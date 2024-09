Gruppo BCC Iccrea: al 2026 crescita dei finanziamenti fino a 290 milioni di euro

Gruppo BCC Iccrea: approvato il Piano Industriale 2024–2026. Nella provincia di Piacenza al 2026 il Gruppo prevede una crescita dei finanziamenti fino a 290 milioni di euro (+6,4%) e della raccolta indiretta fino a 224 milioni (+14,2%).

Gruppo BCC Iccrea: approvato il piano industriale

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha approvato inoltre il Piano Industriale 2024-2026 del Gruppo BCC Iccrea. L’estensione dell’orizzonte di Piano al 2026 è derivata dalla necessità di aggiornare i target del Gruppo in considerazione sia del raggiungimento/superamento (con due anni di anticipo) a fine 2023 dei principali obiettivi 2025 che della presenza di uno scenario (in particolare sul livello dei tassi di interesse) sostanzialmente differente rispetto alle previsioni effettuate nel precedente Piano. Il Piano 2024-2026 mantiene le direttrici di sviluppo e crescita del Gruppo previste nel precedente Piano, confermandone l’evoluzione verso una situazione patrimoniale ancor più robusta, una qualità degli attivi allineata alla best practice del mercato italiano, una redditività sostenibile anche diversificando le fonti di ricavo e una rilevante posizione di liquidità, mantenendo una forte impronta localistica e mutualistica, nel rispetto dei valori che ispirano il credito cooperativo.

In particolare, il piano dà continuità agli importanti investimenti tecnologici e digitali avviati nel precedente biennio, volti a rendere il modello sempre più efficiente e moderno, evolvere l’offerta delle società prodotto e rafforzare il supporto alle comunità, per consentire alle banche del Gruppo di continuare ad essere protagoniste dello sviluppo sostenibile dei territori.

piano triennale nazionale

Il piano triennale nazionale contempla alcuni obiettivi trasversali: il completamento del percorso di derisking del Gruppo, l’incremento della marginalità netta, il mantenimento di un solido profilo patrimoniale, il continuo impegno sul fronte ESG da parte delle BCC del Gruppo e un rafforzamento dei canali digitali per migliorare la relazione con i clienti, ridurre i costi di gestione, aumentare le vendite.

Il Gruppo BCC Iccrea a Piacenza

Il Gruppo BCC Iccrea opera in provincia di Piacenza attraverso 12 sportelli grazie all’impegno di Emil Banca, Banca Cremasca e Mantovana e Credito Padano. Entro il 2026, il Gruppo prevede di realizzare in provincia di Piacenza: – finanziamenti netti complessivi alla clientela pari a 290 milioni di euro (+6,4% sul triennio); – una raccolta diretta complessiva di 345 milioni (+5%); – una raccolta indiretta complessiva di 224 milioni (+14,2%). Al 31 dicembre 2023, il Gruppo BCC Iccrea ha realizzato in provincia di Piacenza: – impieghi alla clientela pari a 272 milioni di euro; – una raccolta diretta di 327 milioni; – una raccolta indiretta di 196 milioni.

“Il piano triennale 2024-2026 rafforza l’impegno delle nostre Banche verso le comunità della provincia di Piacenza e conferma la vicinanza di relazione, sostegno al territorio e rispondenza alle esigenze e necessità dei soci e dei clienti. Con questo percorso vogliamo supportare le BCC nel rafforzamento ed accrescimento della relazione con la loro clientela sul fronte della gestione del risparmio, con l’obiettivo di sostenerle sempre più nella loro relazione con la comunità sul fronte degli investimenti e della tutela dei patrimoni”, ha commentato Riccardo Corino – Direttore Commerciale del Gruppo BCC Iccrea.

“Siamo arrivati a Piacenza a fine 2021 con l’acquisizione di 9 filiali da parte di un’altra BCC lombarda e dopo meno di tre anni siamo soddisfatti dei risultati ottenuti: il nostro prodotto bancario lordo su quest’area è cresciuto del 30% e siamo sempre più impegnati a farci riconoscere come banca del territorio attenta ai suoi bisogni con una vocazione particolare rivolta al vasto universo dell’economia sociale”, ha aggiunto Matteo Passini – Direttore Generale di Emil Banca. Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi, con un totale dell’attivo consolidato – al 30 giugno 2024 – attestato a 166,2 miliardi di euro. Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 114 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 30 giugno 2024 hanno realizzato su tutto il territorio italiano circa 93 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta pari a circa 138 miliardi di euro, contando oltre 5 milioni di clienti e circa 880 mila soci. Il Gruppo BCC Iccrea è tra i migliori gruppi bancari per qualità del patrimonio con un CET 1 Ratio del 22,7% e per posizione di liquidità con un LCR del 263%. Il Gruppo aderisce alla Fondazione Tertio Millennio ETS, un organismo senza fini di lucro istituito nel 2002 nell’ambito del Credito Cooperativo, che si prefigge di sviluppare attività di solidarietà sociale in Italia e all’estero, in particolare all’interno del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali”.