Due coniugi piacentini sul bus schiantato a Machu Picchu in Perù: sono feriti

Ci sono anche due piacentini tra le trenta persone rimaste ferite nelle scorse ore in Perù, nella località turistica di Machu Picchu, dove un pullman pieno di turisti è precipitato giù da una scarpata, in un volo di circa 15 metri: tra i 13 italiani presenti sul mezzo, c’erano anche Giorgio Quagliaroli e la moglie Gabriella Cristoforini, che abitano a Campremoldo Sopra (Gragnano). Lui ha riportato qualche escoriazione mentre la donna è finita in ospedale con la gamba fratturata in più punti e dovrà essere operata.

Per fortuna, entrambi sono fuori pericolo, ricoverati all’ospedale di Cuzco. Il pullman, diretto ad Aguas Calientes, è precipitato giù da un pendio con la parte anteriore, fermandosi dopo una quindicina di metri. Sembra – da quanto riporta la compagnia di trasporti Conssetur – che l’incidente sia stato causato da una disattenzione dell’autista sulla pericolosa strada di montagna, piena di stretti tornanti. I feriti, anche gravi, sono stati circa una trentina.