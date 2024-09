Pioggia e vento sulla montagna piacentina, allerta gialla della Protezione civile

Allerta meteo per le raffiche di vento che potrebbero verificarsi nella giornata di domani lungo l’appennino piacentino. Per mercoledì 18 settembre sono infatti previste, oltre al vento, condizioni di tempo perturbato con precipitazioni intense e persistenti in

particolare sul settore centro-orientale della regione dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.

La perturbazione dovrebbe solamente sfiorare la provincia di Piacenza dov’è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature. L’allerta meteo di colore giallo per le zone montuose è stata diramata dalla Protezione civile della regione Emilia-Romagna.