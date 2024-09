Rapina a Travo, proprietario di casa insegue due ladri e ne fa arrestare uno

Un piacentino di 48 anni, disoccupato, sabato sera è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina. Insieme a un complice era entrato in un appartamento di Travo per rubare. Il padrone di casa, un 44enne nigeriano, ha sentito dei rumori e ha colto i ladri sul fatto. Gli intrusi si sono lanciati dalla finestra del primo piano: uno di loro è riuscito a far perdere le tracce, mentre il 48enne nel salto si è fatto male. Quando è stato raggiunto dal 44enne, l’ha minacciato con una spranga di ferro. Per questo il furto si è trasformato in rapina. I carabinieri di Rivergaro, arrivati poco dopo, gli hanno trovato addosso la refurtiva: orecchini, tre telefonini e un orologio.