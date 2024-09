Sicurezza delle cure, dall’Asl info sui percorsi diagnostici: sette postazioni sul territorio

“Se la diagnosi è sicura, anche la cura è sicura”. Può sembrare uno scioglilingua, ma è il titolo scelto dall’Ausl di Piacenza per partecipare all’edizione 2024 della Giornata nazionale della sicurezza delle cure e della persona assistita (World patient safety day) promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

ll gruppo di Risk Management, con il responsabile Giuseppe Arcari, il direttore sanitario Andrea Magnacavallo, la dottoressa Maria Grazia Procopio e la studentessa del corso di Infermieristica Giulia Scicolone, hanno allestito un banchetto al piano terra del Polichirurgico dell’ospedale di Piacenza proprio con lo scopo di informare la cittadinanza.

le postazioni sul territorio

Sette in tutto le postazioni sul territorio piacentino: oltre a quella al Polichirurgico Piacenza ne ha ospitata una seconda alla Casa della comunità di piazzale Milano, poi altre cinque all’ospedale di Castel San Giovanni, alla Casa della Comunità di Borgonovo Val Tidone, all’ospedale di Fiorenzuola, alla Casa della comunità di Podenzano e all’ospedale di Bobbio, dove è stato illuminato di arancione il Centro Salute Donna. I materiali distribuiti hanno riguardato in particolare i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) come strumento per la sicurezza delle cure, l’uso delle tecnologie sanitarie e il ruolo degli operatori per garantire la sicurezza delle cure del paziente.