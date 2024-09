Alluvione a Ravenna, da Piacenza vigili del fuoco e volontari in aiuto

Il maltempo ancora una volta ha colpito duramente l’Emilia Romagna. Diversi i fiumi esondati, un migliaio gli sfollati che hanno trascorso la notte nei centri di accoglienza messi a disposizione da Comuni e prefetture. Le scuole sono chiuse in gran parte della zona centro-orientale della regione.

In aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione, sono partiti da Piacenza dodici vigili del fuoco con mezzi per il movimento terra, il soccorso acquatico e motopompe. La de prime destinazioni erano Casola Valsenio e Castel Bolognese. Partiti nella notte anche un equipaggio Anpas e uno della Croce Rossa. In partenza anche volontari del Coordinamento di Protezione civile.

Trenitalia fa sapere che dalla mezzanotte, a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando la regione con superamento dei livelli di soglia di alcuni fiumi, la circolazione ferroviaria è sospesa sulle seguenti linee:

· Bologna – Rimini: fra Faenza e Forlì;

· Ferrara – Ravenna – Rimini: Argenta e Ravenna;

· Ravenna – Bologna, via Lugo: fra Lugo e Russi;

· Ravenna – Bologna, via Granarolo: fra Granarolo e Russi.

· Faentina: fra Faenza e Marradi

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed essere instradati sul percorso alternativo..

Al momento non è possibile attivare servizi con autobus sostitutivi a causa dell’impraticabilità delle sedi stradali.

Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle imprese ferroviarie (Trenitalia Infomobilità – RFI Infomobilità)