Borgonovo, inaugurazione con i Cani della Biscia per il Parco della salute

Giovedì prossimo, 26 settembre, inaugura il Parco della salute. Alle 17.30 sarà presentato e aperto idealmente (in realtà si tratta di una zona verde da sempre aperta al pubblico) a tutti i borgonovesi e non solo, il polmone verde antistante la Casa di Comunità della Val Tidone, ex ospedale di via Seminò. Il restyling dell’area, avvenuto all’interno del lungo percorso partecipato in atto da un paio di anni per dare anima e corpo alla Casa di Comunità, ha portato due importanti novità. Una si chiama Drive Aut, e cioè un servizio di cibo da strada, curato da Ippogrifo con il contributo della Fondazione Piacenza e Vigevano.

A servire ci saranno anche ragazzi e ragazze con disabilità, presenti anche durante gli eventi futuri e nei giorni in cui verranno effettuati i prelievi alla Casa della Salute. Verrà inaugurata anche una Torre Gioco Inclusiva per tutti i bambini realizzata da Renovatio con materiali riciclabili. Insieme a questi nuovi elementi, verranno inaugurate panche e tavoli per una maggiore vivibilità dello spazio verde. Ad aprire la giornata saranno i saluti della sindaca Monica Patelli e del presidente della Fondazione Piacenza e Vigevano Roberto Reggi. Tra i presenti ci saranno la direttrice generale Ausl Paola Bardasi, il direttore del distretto di Ponente Giuseppe Magistrali, Davide Tacchini presidente de L’Ippogrifo. A seguire, aperitivo inaugurale e partecipativo. La serata proseguirà alle 21 con un evento speciale, il live della band Cani della biscia.