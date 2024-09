PneumoPiacenza, esperti a confronto il 27 settembre sulle patologie respiratorie

Il 27 settembre 2024 Piacenza diventa, per un giorno, il centro della pneumologia regionale con un appuntamento scientifico di confronto e approfondimento organizzato da Cosimo Franco, direttore di Pneumologia e Unità Terapia intensiva dell’Ausl di Piacenza.

Si svolgerà nella cornice del Best Western Park Hotel di strada Val Nure 7 l’incontro PneumoPiacenza 2024, che metterà attorno a un tavolo tutti i più grandi professionisti della pneumologia dell’Emilia-Romagna, per fare il punto sullo stato dell’arte della ricerca e della cura dei pazienti con particolare attenzione all’aspetto dell’assistenza al domicilio che, per i pazienti con malattie croniche, rappresenta il 30% dell’utenza di un medico di famiglia.

“Oggi le patologie respiratorie croniche rappresentano una delle principali cause di morbidità, mortalità e costi sociosanitari – sottolinea il professionista che è responsabile scientifico della giornata – la loro rilevanza epidemiologica è sempre più pressante e per la moderna pneumologia la sfida è il saper essere punto di raccordo territoriale e multidisciplinare delle cure, per consentire ai cittadini di accedere in ogni momento al miglior trattamento possibile anche per le forme più complesse della malattia. Da qui nasce l’idea, ma direi più la necessità, di questo convegno piacentino.

Messa alle spalle la pandemia, non solo torniamo a parlare di pneumologia ma lo facciamo insieme agli specialisti di tutte le realtà regionale, agli amministratori, ai medici del territorio. Sarà una giornata di confronto e crescita per tutti, in cui metteremo sul tavolo progetti, risultati raggiunti, prospettive future per capire insieme come gestire al meglio, tra ospedale e territorio, le situazioni di cronicità respiratoria più complesse come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), la sindrome delle apnee ostruttive del sonno e la ventilazione meccanica non invasiva domiciliare. Analizzeremo insieme le problematiche provinciali e, soprattutto, le risposte che sono state date nelle varie aziende sanitarie tramite confronto in tavole rotonde con tutti i rappresentanti delle pneumologie della Regione Emilia Romagna.

Parleremo di telemedicina e intelligenza artificiale e del ruolo che la tecnologia ha e avrà nella gestione del paziente al domicilio. Ampio spazio sarà poi dedicato alle grandi patologie polmonari come asma, Bpco e neoplasie polmonari, che ancora oggi rappresentano una delle prime cause di morte per tumore. Analizzeremo i progressi della sanità regionale e le tecnologie a disposizione per la stadiazione del tumore al polmone. A questi temi saranno, inoltre, dedicate letture magistrali e una sessione sulla pneumologia interventistica. In altre parole Piacenza, il 27 settembre, sarà il centro della pneumologie dell’intera regione. Un’importante occasione formativa e informativa per professionisti e studenti”.

La giornata si svolgerà al Best Western Park Hotel di strada Valnure 7 con accoglienza e registrazione dei partecipanti alle 8,30.

All’apertura del convegno a cura del direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza Andrea Magnacavallo e del direttore distretto Piacenza Anna Maria Andena, seguirà l’introduzione del dottor Franco quindi i relatori si alterneranno sino alle conclusioni.