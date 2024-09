Studentessa piacentina volontaria in Perù: “Mi hanno trasmesso speranza”

Un’esperienza estiva di quelle che resteranno per sempre impresse nella memoria e che possono aiutare a capire meglio se stessi e il proprio futuro.

La 22enne piacentina Beatrice Migliorini, originaria di Ponte dell’olio, è una studentessa al terzo anno di Scienze politiche con indirizzo Sviluppo sostenibile ed è reduce da una missione in Perù.

Attraverso l’organizzazione “Servitori del Vangelo”, Beatrice Migliorini con dieci studenti da Pavia e altri dal mondo, per tre settimane, ha vissuto un’esperienza di volontariato a favore della comunità di San Juan de Lurigancho, vicino alla capitale Lima. La preparazione del gruppo è iniziata mesi prima della partenza con incontri di formazione.

In Perù, i volontari si occupavano della preparazione dei pasti da distribuire a persone in grave difficoltà economica e di attività ricreative per i bambini malati ricoverati in ospedale.

“Mi ha colpito la speranza che queste persone sono in grado di trasmettere – ha commentato la 22enne -. Vivono in condizioni di povertà, di instabilità sociale ed economica eppure non perdono la speranza. I bambini hanno grandi ambizioni, vogliono diventare ingegneri o medici, hanno le idee chiare sul loro futuro. Mi hanno trasmesso anche tanta solidarietà tra di loro. Con le persone straniere sono molto accoglienti”.

La voglia di tornare dall’altra parte del mondo è grande ma si scontra con la realtà quotidiana e allora è la tecnologia a dare una mano: i volontari resteranno in contatto con la comunità locale grazie a un progetto di insegnamento a distanza della lingua inglese.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI