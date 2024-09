Matrimonio in ospedale: infermieri diventano testimoni e wedding planner

Un matrimonio è stato celebrato nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Piacenza.

“Quando la cura va oltre farmaci e terapie e diventa anche vicinanza e attenzione a 360 gradi alle esigenze della persona e non solo del paziente. Con questo spirito nei giorni scorsi i professionisti del reparto di geriatria dell’ospedale di Piacenza hanno organizzato, in poche ore, un matrimonio in reparto – scrive l’Azienda sanitaria sulla pagina Facebook -. Silvana, una paziente che stava attraversando un momento difficile, ha infatti espresso il desiderio di sposare Giovanni, l’uomo che le sta accanto da molti anni. Infermieri e operatori sociosanitari hanno raccolto con entusiasmo questa richiesta, appena sussurrata, e si sono improvvisati wedding planner per regalare alla donna una cerimonia il più possibile festosa, nonostante il contesto ospedaliero.

Il futuro marito si è occupato delle necessarie pratiche amministrative, ma i professionisti sanitari hanno pensato a tutto il resto: decorazioni, palloncini, fiori, non senza trascurare bouquet e acconciatura per la sposa. La cerimonia ha cercato anche di riprendere alcuni elementi imprescindibili della tradizione, adattandoli a corridoi e stanze di degenza. Lo sposo è stato accompagnato da un’operatrice sociosanitaria e ha scelto quattro testimoni tra i professionisti del reparto. Non sono mancati i confetti, lo scambio degli anelli, la musica (con i brani del cuore di Silvana e Giovanni, quelli che hanno segnato la loro lunga storia d’amore), un brindisi e il lancio finale del bouquet.