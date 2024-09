Torna stasera ColtiviAmo Piacenza su Telelibertà: protagonista il pomodoro

Dopo la pausa estiva, “ColtiviAmo Piacenza”, trasmissione ideata e condotta dalla giornalista Marzia Foletti, torna a raccontare il cuore pulsante delle realtà agricole locali, un viaggio tra tradizione e innovazione, dove si esplorano le sfide quotidiane che gli imprenditori agricoli devono affrontare in un contesto sempre più complesso e in costante evoluzione.

Appuntamento questa sera, venerdì 20 settembre, alle ore 20,30 su Telelibertà con una puntata incentrata sul cosiddetto “oro rosso” del territorio ovvero sua maestà, il pomodoro, simbolo della ricchezza agricola piacentina. Nell’episodio l’attenzione è rivolta alla coltivazione del pomodoro, un prodotto di cui la nostra provincia vanta una lunga e rinomata tradizione. Il territorio piacentino, da sempre culla di una vasta coltivazione di pomodoro sia per il consumo fresco che per la trasformazione in salse, è riconosciuto in tutto il mondo per la qualità eccelsa del suo prodotto. Si potranno ascoltare le voci di Marco Crotti, produttore e presidente di Terrepadane, Davide Devoti, agronomo Terrepadane, Fabrizio Guglielmetti, agronomo Casalasco, Andrea Zermani, titolare dell’azienda Eridano di Podenzano. Focus sulla campagna del 2024, che presenta molte incognite per i produttori agricoli. L’andamento climatico, segnato da estremi nelle precipitazioni e nelle temperature, sta creando non poche preoccupazioni.