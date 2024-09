Nell’ultima puntata di “Sentieri piacentini” la vetta del monte Penna

Questa sera, 21 settembre, alle 20.20, su Telelibertà, andrà in onda l’attesissima ultima puntata stagionale di Sentieri piacentini, un programma ormai entrato nel cuore dei telespettatori, grazie alla passione e alla dedizione di Roberto Salini. Ideato e curato dall’escursionista, fotografo e videomaker piacentino, Sentieri piacentini ha saputo trasformare ogni puntata in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle meraviglie naturali del territorio, mettendo in luce la bellezza nascosta dei paesaggi locali.

In questo episodio conclusivo, ci addentreremo nuovamente nella suggestiva Val D’Aveto per mantenere la promessa fatta all’inizio del ciclo: la salita al maestoso monte Penna. “Questo itinerario – commenta Salini – ci porterà a percorrere sentieri affascinanti ma impegnativi, dove la natura incontaminata regna sovrana. Alcuni tratti si riveleranno impraticabili, costringendomi a fare marcia indietro e trovare nuove vie, ma la determinazione ci condurrà finalmente alla tanto attesa vetta”. Il monte Penna, con la sua imponenza, rappresenta uno dei simboli naturali più iconici della nostra zona, e giungere alla sua cima sarà una conquista emozionante, un degno finale per una stagione ricca di avventure e scoperte. Oltre alle straordinarie vedute, la puntata offrirà momenti di riflessione sui legami tra l’uomo e la natura, evidenziando la bellezza e l’importanza di preservare questi paesaggi unici. Un viaggio che non è solo fisico, ma anche interiore, capace di regalare al pubblico emozioni indimenticabili e uno sguardo più profondo sulle meraviglie della nostra terra.