Travolge col furgone due giovani sulle strisce e scappa: è caccia al pirata della strada

Ha domandato loro se si fossero fatte male: subito dopo sarebbe risalito alla svelta sul furgone per poi dileguarsi rapidamente. È caccia al pirata della strada che nella prima serata di venerdì 20 settembre ha falciato due giovani intente ad attraversare la strada sulle strisce pedonali lungo via Manfredi a Piacenza nel ratto adiacente piazzale Medaglie d’Oro. L’uomo, che guidava un Fiorino di colore bianco, non si è fermato a prestare soccorso alle due malcapitate dopo l’incidente. Fortunatamente le condizioni delle due giovani non hanno suscitato preoccupazione fra i sanitari. Sul posto sono arrivate anche pattuglie della polizia locale, i cui agenti hanno effettuato tutti i rilievi dell’incidente e avviato le prime indagini del caso nel tentativo di risalire all’autista pirata: rischia una denuncia per omissione di soccorso e per essersi allontanato dopo l’incidente.