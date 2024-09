San Nicolò: inaugurato il nuovo palazzetto dello sport, a servzio di scuola e società

Inaugurato il nuovo palazzetto dello sport di San Nicolò. Oltre 400 alunni sono arrivati nel cortile dall’adiacente scuola. La cerimonia, iniziata con l’inno nazionale, ha seguito una scaletta d’interventi fra un’esibizione e l’altra.

PALAZZETTO DELLO SPORT A SAN NICOLÒ

La sindaca di Rottofreno Paola Galvani ha tratteggiato ai bambini l’avvio della struttura: “Un giorno mi sono presentata dall’allora sindaco Raffaele Veneziani dicendo di voler preparare un progetto per una bellissima palestra. Il progetto è stato poi riposto in un cassetto. Dovevamo cercare i soldi per realizzarlo. Li abbiamo trovati. Oltre 2 milioni di euro, in gran parte stati reperiti da enti superiori. Il comune ha completato lo stanziamento. Il 4 giugno 2021 abbiamo posato la prima pietra e oggi consegniamo questa palestra a voi ragazzi, alle vostre maestre e alle associazioni del territorio che la useranno dopo le 16,30”.

Ai dirigenti delle associazioni presenti ha assicurato che sarà a disposizione per partite che necessitano di strutture omologate. Ad esempio, servirà ai Ribelli dentro, promossi in serie D volley.

Il rappresentante del Coni Stefano Teragni ha ricordato che ora in quarta e quinta è obbligatorio un insegnante Isef e il palazzetto sarà un valido alleato. Il presidente Fivap Cesare Lucca ha menzionato le tre associazioni di pallavolo presenti sul territorio: la nuova arrivata Volley Art Piacenza, rappresentata da Corrado Marchetti, che gestirà il palazzetto. Don Erlich Dianza ha benedetto la struttura e dopo il taglio del nastro tutti sono entrati ad ammirarla: pavimento in legno, due campi da gioco muniti di reti da pallavolo, luminosa, rifinita di blu.