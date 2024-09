Incidente alle tre della notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre a Castelvetro. Sulla strada statale due auto si sono scontrate per cause da chiarire e due persone sono rimaste ferite, una di loro in modo serio ma non sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati trasportati dai soccorritori negli ospedali di Piacenza e Cremona.