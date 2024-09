Valtidone wine fest e sagra del patrono San Maurizio: folla a Pianello

A Pianello oggi si brinda con i vini frizzanti. Il paese “balcone fiorito” della Val tidone ospita la terza tappa del festival itinerante dei vini, Valtidone Wine fest, insieme alla sagra patronale di San Maurizio.

Una giornata tutta dedicata ai vini frizzanti e alle venti cantine che, in piazza Madonna, danno vita al salone del gusto con anche produttori di miele, formaggi, tartufi, funghi, zafferano, riso e tanto altro.

Tutt’attorno bancarelle, mostre di pittura, luna park e stand con i volontari della Pro loco impegnati nella sagra dedicata al patrono san Maurizio.

Ai riti profani si aggiungono quelli religiosi, con l’omaggio al santo patrono stamattina in chiesa, durante la messa celebrata dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto, e poi i riti istituzionali con l’open day degli uffici comunali rimessi a nuovo. Durante tutto il giorno sfilate di sbandieratori in arrivo da Cerreto Guidi, Alle 17 in piazza Mercato si esibirà l’Orchestra Monti e le fisarmoniche.

Non solo enogastronomia e bancarelle

I volontari della Pro loco hanno destinato ben 10mila euro all’hospice di Borgonovo. I fondi sono stati raccolti grazie alla gettonatissima Festa del Gigi, tenutasi ad agosto.

FOTOGALLERY MASSIMO BERSANI