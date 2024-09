Alcol alla guida, quattro ubriachi al volante e cinque patenti ritirate: il bilancio

Sono stati 29 gli automobilisti sottoposti all’alcoltest nella notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre lungo le strade di Podenzano e Vigolzone, dove il questore di Piacenza, Ivo Morelli, ha disposto diversi controlli finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il servizio ha visto impegnati gli equipaggi di polizia stradale e polizia locale dell’Unione Valnure Valchero, oltre a personale medico e infermieristico della polizia di Stato. La Croce Rossa ha fornito una preziosa collaborazione con personale e mezzi pronti ad intervenire sul posto in caso di necessità.

il bilancio dei controlli

Dei 29 automobilisti controllati, quattro (tre uomini e una donna) sono risultati positivi all’accertamento alcolemico. Un altro automobilista è invece risultato positivo al test antidroga, evidenziando l’assunzione di cannabis.

I campioni prelevati dai sanitari della polizia di Stato verranno inviati, per le successive analisi, al Centro ricerche di laboratorio e tossicologia forense della direzione centrale di sanità di Roma e in caso di conferma della positività all’accertamento il conducente (piacentino residente a Podenzano) verrà segnalato all’autorità giudiziaria.

In totale sono state ritirate cinque patenti di guida di cui una a scopo cautelativo.

Due persone (residenti a Genova e Varese) sono state trovate in possesso di piccole quantità di marijuana per uso personale e pertanto sanzionate amministrativamente.

Quattro conducenti sono stati sanzionati per velocità pericolosa e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Come da disposizioni dipartimentali i controlli proseguiranno in altri territori della Provincia di Piacenza, nei pressi dei luoghi di maggior aggregazione giovanile e lungo le arterie adducenti i locali notturni.