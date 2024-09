Il festival Vicobarock dona 5.400 euro ai ragazzi delle bindonville indiane

Grazie a Vicobarock è possibile aiutare bambine e ragazze che vivono nelle bidonville di Jaipur, dove da anni opera l’associazione “Vivere con lentezza”.

Una parte dei 5.400 euro che gli organizzatori, Graziano Ponzini con i ragazzi del Comitato autonomo festeggiamenti, hanno raccolto in occasione della recente edizione del festival musicale, sono stati destinati alla onlus che opera nelle bidonville indiane. “Per noi – dice Bruno Contigiani, referente della onlus che ha sede a Vicobarone – si tratta di un sostanzioso aiuto per sostenere i progetti in India a favore della scolarizzazione delle bambine e delle ragazze che vivono nelle bidonville”.